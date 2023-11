Petralia Sottana, domani manifestazione in piazza: "Non chiudete l'ospedale"

Anche il Forum sanità pubblica Palermo e provincia aderisce alla manifestazione di domani alle 9.30 per salvare il presidio ospedaliero Madonna dell’Alto di Petralia Sottana. “Il Forum sanità pubblica Palermo e provincia è al fianco della popolazione delle Alte Madonie, delle associazioni e dei sindaci e partecipa alla manifestazione per chiedere che venga assicurata la piena funzionalità dell’Ospedale Madonna dell’Alto, della medicina territoriale e della la medicina di base nell’ambito della sanità pubblica”.

Il Forum rivendica l’applicazione del Piano di rimodulazione della rete ospedaliera approvato dall’Ars e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del febbraio 2019, che prevedeva il potenziamento dell’ospedale punto di riferimento per tutti i paesi delle Madonie con 66 posti letto, la copertura dei posti in organico carenti per un totale di 68 unità sanitarie, la riapertura del reparto di ortopedia con 4 posti letto, l’apertura del reparto di cardiologia con 6 posti letto, il potenziamento della riabilitazione con 20 posti letto e la lungodegenza con 16 posti letto. Oltre alla conferma degli attuali reparti.

Il Forum interviene pure sulla situazione d’emergenza di Caltavuturo, per l’assenza di medici di base. “Chiediamo che venga garantito il diritto alla salute e che si prendano soluzioni immediate per consentire a tutti i cittadini di Caltavuturo di avere accesso alle visite mediche, attualmente negate. La situazione è sempre più drammatica, in altre realtà mancano medici di base e il dissesto stradale, vedi strada chiusa Isnello- Cefalù mette a repentaglio il diritto alla cura costituzionalmente garantito"

Alla manifestazione di domani a Petralia Sottana sarà presente anche una delegazione della Cia Sicilia Occidentale. L’organizzazione degli agricoltori ha deciso di aderire per dire “no” a una scelta sbagliata, che va contro l’interesse della collettività madonita e contro il diritto alla salute di decine di migliaia di cittadini: “Non si può abbandonare così a se stesso – spiega Salvino Nasello, vicepresidente della Cia Sicilia Occidentale – un territorio montano che conta non solo tanti abitanti ma anche tantissime aziende. I collegamenti tra i vari centri abitati sono già in pessime condizioni, è già un miracolo riuscire a risolvere un’emergenza medica che avviene al di fuori di Petralia Sottana. Questa decisione comprometterebbe ancora di più la sicurezza e il diritto alla salute di tutte le comunità”.

Intanto l'associazione zone franche montane Sicilia, da tempo impegnata a difendere il diritto di residenza nelle terre alte siciliane, ha inoltrato al presidente Schifani e all’assessore Volo una proposta di rilancio della struttura in cui si trova l’ospedale “Madonna SS dell’Alto” di Petralia Sottana, l’unica industria del comprensorio madonita e oggetto della manifestazione “Salviamo l’ospedale delle Madonie”, prevista per domani

“Con i suoi spazi (23.106,4 mq di superfice utile), ubicato in una zona di area salubre (1000 mt slm, in piena area Parco delle Madonie), - si legge nella proposta - con intorno un contesto ideale per lo sviluppo delle attività collaterali, questo nostro ospedale può fornire la risposta di salute più importante alla quale il sistema sanitario regionale siciliano oggi non riesce a fornire risposte: l’assistenza ai pazienti multi-cronici, quelli vittime di traumi o patologie che richiedono lungi periodi di riabilitazione, i pazienti anziani e in particolare i pazienti anziani fragili”.

“Il ‘dell’Alto’ - chiosa l’associazione - potrebbe diventare uno dei più grandi centri di riabilitazione d’Italia nel settore della neurologia, pneumologica e cardiologica, patologie che colpiscono sempre più frequentemente una popolazione che invecchia”

“Non è un progetto visionario, - affermano - è solo un’idea coraggiosa e la Regione Siciliana dispone di strumenti normativi che può utilizzare per defiscalizzare la pensione a coloro che decidono di essere curati al ‘Madonna SS dell’Alto’ di Petralia Sottana e che sceglieranno di rimanere nelle case di riposo nei 9 Comuni dell’attuale Distretto Sanitario”.