Era il simbolo della lotta al Covid a Palermo: ultime ore per l'hub della Fiera

Prima tappa del 2023 domani, sabato 14 gennaio, a Torretta dell’Open Day, iniziativa itinerante sulla prevenzione organizzata dall’Asp di Palermo in collaborazione con la locale Amministrazione comunale. Dalle 10 alle 16.30 in via Don Luigi Sturzo, gli utenti del comprensorio avranno la possibilità di aderire ai programmi di screening o di ricevere la somministrazione del vaccino.

A bordo degli ambulatori mobili che troveranno posto nell’area antistante la scuola Ida Castelluccio gli operatori dell’Azienda sanitaria provinciale garantiranno: 1) Mammografia (screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); 2) Pap Test o HPV Test (per donne di età compresa tra 25 e 64 anni); 3) Distribuzione del Sof Test (persone tra 50 e 69 anni nell’ambito dello screening del tumore del colon retto); 4) Screening cardiovascolare); 5) Screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (per HIV, Epatite C e Sifilide); 6) Vaccinazioni anticovid, antinfluenzali e pediatriche; 7) Screening di massa per il coronavirus (con tampone rapido); 8) Sportello amministrativo.

"Intanto - fanno sapere dall'Asp - domani alle ore 14 cesserà l’attività al pubblico dell’Hub Fiera del Mediterraneo di Palermo. Per le vaccinazioni anti Covid e per lo screening di massa con tampone rapido, gli utenti potranno rivolgersi alle altre strutture di città e provincia (complessivamente 13 centri per le vaccinazioni e 14 per i tamponi). Per tutte le informazioni, si invita a consultare il portale dedicato https://portale.asppalermo.org/".