Dopo una lunga battaglia giudiziaria tra Tar e Cga chiude la Farmacia Villarosa di Bagheria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Chiude i battenti una farmacia di nuova istituzione nel Comune di Bagheria dopo una lunga e controversa vicenda giudiziaria che nel corso degli ultimi cinque anni l'ha vista protagonista. Si tratta della Farmacia Villarosa, che adesso, in seguito a una sentenza del Tar prima, e a un'ordinanza del Cga dopo, cessa l'attività.

Nel 2012, per effetto di una legge votata in Parlamento, il numero delle farmacie nel territorio si è ampliato considerevolmente e nello specifico a Bagheria le sedi sono passate da 14 a 17. Le farmacie di nuova istituzione sono state messe a concorso e via via assegnate. Il titolare della sede di nuova istituzione n. 16, ossia la Farmacia Villarosa, assumendo l'indisponibilità di locali idonei nella propria sede, ha chiesto al Comune la riperimetrazione che comprendesse un’area più vicina al centro storico, ottenendo l'accoglimento della richiesta da parte della Giunta allora in carica, l'Amministrazione Cinque.

Le farmacie vicine hanno contestato quella modifica, ritenendo tra le altre cose che la decisione non spettasse alla Giunta ma al Consiglio comunale. Nel 2021 il Cga, riformando la sentenza del Tar, ha dato ragione ai farmacisti ricorrenti e ha annullato la delibera della Giunta, rimettendo così la questione al Consiglio e concludendo la prima fase della contesa in favore degli stessi.

Nel luglio 2022 il Consiglio comunale ha riapprovato in toto la riperimetrazione delle sedi farmaceutiche a suo tempo disposta dalla Giunta Cinque e nuovamente i farmacisti ricorrenti (assistiti dagli avvocati Francesco Stallone, Maria Beatrice Miceli, Filippo Ficano e Filippo Gallina) hanno contestato davanti al Tar la delibera del Consiglio comunale. Il Tar ha accolto il ricorso e ha annullato sia la delibera di Consiglio sia l’autorizzazione dell’Asp di Palermo all’apertura della Farmacia Villarosa, la quale ha proposto appello al Cga che, prima con decreto e poi con ordinanza cautelare (n. 288 del 13 settembre 2023), lo ha rigettato, confermando, in via cautelare, la sentenza del Tar, e stabilendo che la chiusura non determina alcun vulnus per l’interesse pubblico alla continuità e regolarità del servizio farmaceutico.

La chiusura della Farmacia Villarosa non interferirà con il servizio che, con riguardo ai turni notturni e festivi, è stato immediatamente rimodulato per coprire quelli dell'attività nel frattempo chiusa dall’Asp in esecuzione della sentenza.