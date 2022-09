Addio all'Igiea Lido, dopo vent'anni chiude lo storico cinema: "Colpa di pandemia e caro bollette"

Nessuna risata gioiosa risuona più in sala davanti al film atteso da mesi, solo silenzio. Il proiettore si è spento, il film è finito: l'Igiea Lido è ai titoli di coda. Dopo vent'anni di attività, chiude lo storico cinema di via Ammiraglio Rizzo. Prima la crisi causata dal Covid, tra le chiusure e la mancanza di produzione cinematografica, poi l'aumento dei costi di gestione e il caro luce hanno dato il colpo di grazia a una situazione che si annunciava sempre più critica.

L'ultima pellicola è stata trasmessa la penultima domenica di luglio, poi gli schermi si sono spenti. Le saracinesche si sono abbassate il primo giorno di agosto, giusto il tempo di portare via le proprie carte e gli oggetti divenuti cimeli in un ventennio. "Le cose stavano andando meravigliosamente fino al 2019 - racconta a PalermoToday il titolare Salvatore Cordaro -, eravamo pieni di speranza e di progetti. Poi è arrivata la pandemia e la barca ha iniziato ad affondare. La produzione cinematografica è rimasta ferma per due anni e noi senza film da trasmettere. Le nostre attività sono state anche un po' maltrattate. Secondo le prescrizioni, per molto tempo non è stato possibile neanche bere dell'acqua in sala e io mi sono trovato costretto a chiedere a una mamma di far bere il proprio bambino fuori in giardino".

E se durante il lockdown e nei mesi successivi le piattaforme di streaming hanno dato respiro a chi era costretto a restare in casa per colpa del virus, hanno invece appesantito la situazione già vacillante dei cinema. "I primi anni, agli inizi del 2000 - racconta ancora - sono stati un sogno. C'era un viavai continuo di gente. I film venivano trasmessi in una o due sale in tutta la città. Oggi escono in otto contemporaneamente e non possiamo non risentirne".

C'è poi il problema sempre più pressante del caro bollette. "In tre mesi abbiamo avuto incrementi del 400 per cento - continua Cordaro -, e sicuramente non possiamo spegnere le luci, gli schermi o i condizionatori. L'unica possibilità è fare dei tagli e così abbiamo deciso di chiudere. Ma non stiamo abbandonando, né lasciando persone a casa". Le attività continueranno e le risorse residue si concentreranno, infatti, nelle tre sale del cinema Aurora. "Siamo riusciti a non licenziare nessuno - aggiunge il titolare - e a trasferire tutti i nostri dipendenti a Tommaso Natale, al multisala Aurora. Il nostro personale è sempre stato pagato, abbiamo anche anticipato noi la cassa integrazione. Non credevamo, ma ci hanno salvato i cartoni animati, come i "Minions", o i film italiani come il 'Il signore delle formiche' di Amelio".

Una situazione, quella dell'Igiea Lido, che va di pari passo con quella di molti cinema in città, e non solo. "In quasi tutte le sale - aggiunge Cordaro che è anche vice presidente dell'Anec (Associazione nazionale esercenti cinema) - si è avuto un calo dell'80%. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma bisogna avere i prodotti. Resisteremo. All'Aurora abbiamo ripreso con i cineclub. Insisteremo con i film per bambini e le grandi uscite. Negli ultimi giorni abbiamo rivisto il nostro pubblico, anche se al 10 per cento ma questo ci fa comuque sperare. Ci riprenderemo, ne sono certo, con calma, sacrificio e allegria".