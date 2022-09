C'è un problema tecnico, chiude per oggi il centro comunale di raccolta "Minutilla"

Il centro comunale di raccolta "Minutilla", nella zona di via Ugo La Malfa, oggi rimarrà chiuso. A farlo sapere - attraverso una nota - è stata la Rap. "Informiamo l’utenza - si legge - che per un problema tecnico operativo, soltanto per la giornata di oggi, il centro di via Salvatore Minutilla resterà chiuso. I cittadini potranno, in alternativa, usufruire dell'impianto di via "Nicoletti" non distante da questo. Restano invariati gli orari e le modalità di accesso degli altri centri comunali di raccolta che potranno essere consultati su www.rapspa.it".