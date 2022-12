Chiude la casa di riposo di via Altarello: 23 anziani restano senza alloggio, 16 lavoratori licenziati

Due settimane per fare le valigie e andare via. Nessun preavviso, solo un elenco di altre strutture dove riallocare quei 23 anziani che nella casa di riposo di via Altarello hanno trovato cura e assistenza. Perché dal prossimo 23 dicembre la residenza per anziani Santissimo Salvatore chiude. Insostenibili le spese, non più sostenibile la gestione. E così la scelta di smantellare la struttura mandando tutti a casa, lavoratori compresi.

L'immobile di proprietà della Curia

L'immobile, di proprietà della Curia, è stato dato in gestione alla società San Salvatore, di cui Maria Eleonora Hospital è socio di maggioranza. Per i 16 dipendenti sono già partite le lettere di licenziamento collettivo. I motivi che hanno determinato la scelta sono spiegati nella lettera firmata dal presidente Massimo Salardino. "La ragione di procedere con la risoluzione di tutti i rapporti di lavoro attualmente in essere con il personale assunto a tempo determinato e indeterminato è automatica conseguenza della scelta, purtroppo necessitata ed inevitabile, di cessare interamente l’attività dell’azienda in ragione della non economicità e sostenibilità dei risultati di gestione, da tempo in crescente sofferenza".

L'intervento economico di Maria Eleonora Hospital

La decisione arriva dopo l’analisi dei risultati di bilancio 2021. Già lo scorso anno, Maria Eleonora Hospital aveva effettuato un versamento a copertura delle perdite maturate nella società, per un totale di quasi 2 milioni e mezzo di euro. Nonostante l'intervento del socio di maggioranza, però, le perdite continuavano a registrare cifre altissime (ben 936 mila euro) riportando il patrimonio netto della società nuovamente in rosso. "Al 30 aprile 2022 - si legge ancora nel documento - si presentava una perdita di circa 263 mila euro (riferita al periodo 1° gennaio - 30 aprile 2022). E’ stato pertanto deliberato, in via straordinaria, l’abbattimento del capitale sociale e la ricostituzione dello stesso, mediante un ulteriore versamento. Ma al 30 settembre 2022, si registrava ancora una perdita di circa 610 mila euro, risultando agevole prevedere che l’esercizio 2022 potesse chiudersi con una perdita analoga a quella dell’esercizio precedente".

Sedici lavoratori licenziati

Un sorvegliante, due portieri, due inservienti, un cameriere e un cuoco (attualmente inservienti essendo chiusa la cucina), cinque assistenti geriatrici, un manutentore, un Oss (operatore socio sanitario), un addetto alla segreteria e un infermiere (tutti assunti a tempo indeterminato, tranne uno con un contratto in scadenza al prossimo al 31 gennaio prossimo) saranno licenziati. "Non sono ritenuti possibili ed utili allo scopo eventuali interventi di modifica o riduzione di orario - precisano ancora dalla società - o altre modalità di organizzazione del lavoro che, in ipotesi, possano far fronte alle difficoltà attraverso un mero risparmio dei costi del personale. Di fatti, le necessità assistenziali, pur a fronte dei risultati negativi, non permettono di procedere con una mera diminuzione di organico".

I sindacati però non ci stanno. La Uiltucs Sicilia, per voce del segretario generale Marianna Flauto e del segretario regionale Ida Saja, ha chiesto l’esame congiunto ed è in attesa di un incontro. "I pazienti sono stati trasferiti a Villa Maria Eleonora - dicono Flauto e Saja - siamo sorpresi perché ci aspettavamo un atteggiamento diverso. Attiveremo tutte le iniziative possibili per garantire i livelli occupazionali, perché riteniamo che quella residenza sicuramente sarà utilizzata per altre attività anche similari e dunque i lavoratori, peraltro tutti qualificati, potranno essere garantiti. Vigileremo per tutelare tutti i posti e attendiamo l’incontro per l’avvio dell'esame congiunto".

I parenti dei pazienti

I familiari degli anziani degenti, però, non sono al corrente di questo trasferimento. "Ci hanno semplicemente consegnato un elenco di altre case di riposo dove trasferire i nostri cari - spiega a PalermoToday il parente di uno dei 23 anziani - che in questo momento risultano avere disponibilità ad accogliere. Una gestione insana da parte della Curia, che invece dovrebbe avere una mission di tipo sociale. Siamo costretti dunque, in tempi strettissimi e a ridosso del Natale, a dove cercare una sistemazione a parità di condizioni".

Il giorno prima della vigilia di Natale, i residenti di via Altarello così dovranno già essere altrove. "Non ci aspettavano una cosa del genere - spiega ancora - soprattutto non in modo così repentino. Un dissesto economico non si scopre dall'oggi al domani e nessuna comunicazione, prima di adesso, era stata fatta. Qualcuno si è lasciato sfuggire che questa struttura verrà riclassificata, sarà uno studentato di tipo convenzionale. La retta di mantenimento lì è di 1.500 euro, per una stanza singola tipo appartamentino. Trovare qualcosa di analogo non sarà facile. Con quello che si sente sulle case famiglia bisogna avere fiuto e anche fortuna. Non giustifico l'immediatezza della scelta perché si tratta di un'utenza fragile. Se ti trovi in dissesto finanziario lo sai a giugno quando fai la previsione di bilancio. Comprendo la scelta di voler tentare di salvare il salvabile, ma che ci avessero preparato e non abbandonato come invece hanno fatto adesso".