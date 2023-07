"Incendiò un chiosco": palermitano condannato a due anni e nove mesi

Un palermitano è stato condannato alla pena di due anni e nove mesi per avere incendiato un chiosco adibito a piadineria. Si tratta di Francesco Torres, 47 anni. I fatti sono avvenuti a Gorizia nella notte tra il 24 e il 24 agosto 2019. Il reato contestato è di danneggiamento a seguito d’incendio e atti persecutori nei confronti dell’ex moglie, una dipendente della piadineria.

Il chiosco, poi ricostruito, subì danni per 20 mila euro. A riportare la notizia è stato Il Piccolo. Le ipotesi di reato contestate sono state quelle di incendio aggravato, ma anche di atti persecutori, nei confronti dell’ex moglie, Alessia Zilli, che all’epoca lavorava nel locale.

"Una vicenda - si legge sul Piccolo - sostanzialmente riconducibile ai rapporti ormai interrotti tra Torres e Zilli, i loro percorsi di vita si erano divisi, attraverso la separazione. Secondo la ricostruzione della pubblica accusa, quella notte di agosto era stata utilizzata una delle bombole Gpl per il funzionamento delle piastre di cottura del locale, facendone uscire il gas innescando il fuoco diretto verso la parete esterna dell’attività, in materiale ligneo. L’uomo, inoltre, sempre secondo quanto contestato, aveva assunto una serie di comportamenti persecutori nei confronti dell’ex moglie, in circostanze diverse. L’avvocato Fabio Zamparutti, che ha assunto la difesa d’ufficio del palermitano, all’esito della sentenza ha osservato: 'Il mio assistito declina ogni responsabilità e si è sempre dichiarato innocente, avendo peraltro esposto in giudizio la propria versione dei fatti e smentendo qualsiasi proprio coinvolgimento. Avevo richiesto l’assoluzione sostenendo che lo stalking non sussistesse e per quanto riguarda l’incendio che vi fossero solo elementi presuntivi, ma nessuna prova circa il coinvolgimento di Torres. In tal senso, comunque, avevo richiesto la riqualificazione del reato in danneggiamento seguito da incendio, meno grave e punito con pene più lievi. La riqualificazione, accolta dal giudice, apre la strada a ulteriori strategie difensive da coltivare in appello, riservandoci di attendere le motivazioni non appena verrà depositata la sentenza'".