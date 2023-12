Ex Chimica Arenella, l'idea per il recupero: "Diventi una scuola con centro sportivo e un ampio parcheggio"

"I grandi spazi dell'area dell’ex Chimica Arenella potrebbero ospitare una scuola media moderna con biblioteca e una palestra, un centro sportivo polivalente, un ampio posteggio e un parco. Tutti elementi che arricchirebbero e renderebbero più vivibile e a misura di cittadini e intere famiglie, il quartiere della borgata marinara di Palermo". Ad affermarlo è Giovan Battista Lo Iacono, responsabile Cisl Settima Circoscrizione dopo aver partecipato ad un incontro sul bando Reinventing Cities per lo sviluppo della struttura abbandonata, alla presenza dell'assessore alla Pianificazione urbanistica Maurizio Carta, il presidente del consiglio comunale Giulio Tantillo e i rappresentanti dell’Agenzia del Demanio.

"L’ex Chimica - aggiunge Lo Iacono - è un esempio di architettura liberty e di archeologia industriale ancora oggi tra i più importanti dell’Isola, riteniamo sia giunta l’ora di passare dalle parole ai fatti nei progetti di riqualificazione e riutilizzo di quest’area". Lo Iacono conclude: "Quattordici edifici, oggi in totale abbandono e spesso utilizzati come una discarica a cielo aperto a dispetto della felice collocazione geografica, a fianco di uno dei più suggestivi siti balneari della città, meritano di più. Ci auguriamo che grazie a questa interlocuzione fra realtà sociali e il Comune, l’accordo interistituzionale fra l’amministrazione comunale e il Demanio, si possa finalmente giungere a una soluzione concreta per la valorizzazione di questo importante bene del patrimonio immobiliare della città".