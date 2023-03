Dalle cisterne sotterranee della Favorita all'ex Chimica Arenella: via al recupero di 4 strutture dimenticate

L’ex Palazzo delle Finanze (tra corso Vittorio e piazza Marina), l’ex Palazzina Vespri, le Cisterne Nervi e l’ex Chimica Arenella. Sono le prime quattro strutture coinvolte nell'importante piano di attività di "razionalizzazione, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico di Palermo" grazie agli accordi siglati dall’Agenzia del Demanio con il Comune e l’Università degli Studi. Il direttore Alessandra Dal Verme ha firmato con il sindaco Roberto Lagalla una intesa che "consolida - si legge in una nota - i rapporti di collaborazione istituzionale per la promozione e lo sviluppo di iniziative di razionalizzazione degli spazi in uso alla pubblica amministrazione centrale e di rigenerazione del patrimonio statale e comunale di Palermo, con lo scopo di rifunzionalizzare le aree in cui si trovano i beni, in coerenza con le previsioni di sviluppo urbano".

Si parte con queste quattro strutture. Nel piano di recupero c'è dunque anche l’ex Chimica Arenella dove il sindaco e il direttore dell’Agenzia hanno effettuato un sopralluogo. In particolare, l’Agenzia sarà impegnata, "anche con il supporto tecnico della Struttura per la Progettazione - si legge nella nota - ad avviare un’attività di pianificazione e sviluppo degli immobili pubblici disponibili per rispondere in modo razionale ed efficiente ai fabbisogni del territorio e della logistica delle pubblica amministrazione e ad attuare un’attenta verifica amministrativa per consentire la riduzione della spesa pubblica tenuto conto dell’esigenza di liberare gli immobili attualmente oggetto di locazioni particolarmente onerose per lo Stato".

La cisterne Nervi - nascoste nel sottosuolo ai piedi di monte Pellegrino - sono un esempio pregevole di architettura moderna, in gran parte in area militare, si trovano all'interno del parco della Favorita. Si tratta di 12 enormi cisterne sotterranee progettate dal grande ingegnere Pier Luigi Nervi nel 1935 per la marina militare e rimaste sconosciute alla città per quasi un secolo. Le cisterne - definite il "mistero della Favorita" - riuscirono a sopravvivere ai bombardamenti del 1943. La capacità di ogni serbatoio è di 30 mila metri cubi di combustibile.

L’Agenzia del demanio, da quello che è emerso oggi, fornirà il supporto tecnico necessario al Comune per velocizzare la definizione dell’eventuale nuova destinazione d’uso degli immobili, svilupperà piani propedeutici alla valorizzazione dei beni, prevedendo anche l’intervento di privati o di fondi di investimento specializzati.

Il direttore Dal Verme ha incontrato il rettore Massimo Midiri con cui ha sottoscritto un accordo quadro "per l’avvio di un rapporto di collaborazione a carattere scientifico di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare di interventi sugli immobili pubblici, oltre ad attività di ricerca e monitoraggio, di raccolta, analisi e studio dei dati relativi alla gestione del patrimonio dello Stato". Obiettivo prioritario sarà "ideare, sviluppare ed implementare iniziative che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, del Green Deal europeo e del Pnrr e alla valorizzazione di edifici ed aree in disuso per finalità turistico ricreative e la realizzazione di poli museali basati su concept innovativi che valorizzino le potenzialità del digitale".