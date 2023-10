Mafia, chiesta condanna a 13 anni per il "postino" di Messina Denaro

Tredici anni di carcere. E' la richiesta di pena avanzata dalla procura di Palermo nei confronti di Andrea Bonafede, il dipendente comunale di Campobello di Mazara - cugino omonimo del geometra che ha prestato l'identità al boss, accusato di associazione mafiosa. Come si legge su Ansa.it "l'imputazione originaria era di favoreggiamento aggravato, ma nel corso delle indagini, con l'emergere di nuove prove a carico dell'operaio comunale di Campobello, i pm Gianluca De Leo e Piero Padova l'hanno modificata aggravandola. Secondo l'accusa, oltre a fare da "postino" facendo avere all'ex latitante, in cura per un cancro, prescrizioni e ricette compilate dal medico Alfonso Tumbarello, anche lui indagato, Bonafede avrebbe assicurato al capomafia una assistenza continua".

Bonafede era stato arrestato a febbraio, poche settimane dopo il blitz alla clinica La Maddalena in cui era stato preso Messina Denaro, assieme al medico di base massone Alfonso Tumbarello. Il giorno dell'arresto del capomafia, peraltro, Bonafede era proprio dal medico. Secondo la ricostruzione dell'accusa, il dipendente comunale avrebbe fatto la spola tra lo studio del dottore che aveva in cura il boss per farsi prescrivere farmaci e visite e ritirare ricette. Quasi 140 quelle individuate dagli investigatori.

L'operaio, nipote del boss del paese Leonardo Bonafede, si è sempre difeso sostenendo di aver consegnato i documenti al cugino che aveva prestato l'identità a Messina Denaro ritenendo che fosse lui il paziente e non il latitante. Dalle indagini, però, è emerso che almeno in due occasioni, nel novembre del 2020, Bonafede avrebbe attivato due sim per il cellulare che, secondo i magistrati, sarebbero state in realtà utilizzate dall'allora latitante.