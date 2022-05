"Ti amo Carmela", scritta con lo spray rovina la facciata appena rifatta della chiesa di Santa Maria in Valverde

C'è modo e modo di esprimere affetto verso una persona. Probabilmente, però, non è il migliore quello trovato dall'anomimo che ha lasciato un messaggio con una bomboletta spray nera davanti a una delle porte della chiesa di Santa Maria in Valverde, in largo Cavalieri di Malta. "Ti amo Carmela" è la scritta comparsa su una delle facciate del gioiello barocco che si trova in uno dei luoghi chiave della movida palermitana.

Una beffa, se si pensa anche che il monumento, da poco tempo, è stato oggetto di un restyling. "Novità della mattinata: hanno vandalizzato la facciata della chiesa di Santa Maria in Valverde, recentemente protagonista di lavori di adeguamento e ristrutturazione esterna per la creazione di nuova scalinata di accesso e scivolo per disabili. Fino a ieri pomeriggio non c'era nulla", scrive Liviana Ruisi sulla pagina Facebook di MobilitaPalermo.

"Tra i ragazzini che bivaccano sui gradini dopo la scuola e le notti brave di chi frequenta l'adiacente pub senza orari né regole - continua Ruisi - la piazzetta è senza controllo ed il sito non è assolutamente tutelato. Per non parlare di chi staziona pure sullo scivolo per disabili e lascia birre sui gradini. Sarebbe necessario un presidio della polizia, così come in altre piazze del centro storico oggi ben più salvaguardate".