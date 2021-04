Chiesa di S.Maria La Nova accessibile a tutti, al via l'installazione di una rampa per disabili

Hanno preso il via stamattina i lavori per la realizzazione di una rampa di accesso per disabili alla chiesa di S. Maria La Nova in piazza San Giacomo La Marina alla Vucciria. L'intervento, realizzato dagli operai del Coime, si inserisce nell’ambito del progetto I-Access. "L’impegno preso dal Comune – dice il vicesindaco, Fabio Giambrone - è in sintonia con quell’idea di condivisione tra le diverse realtà istituzionali portata avanti da quest’Amministrazione in molteplici occasioni e, in special modo, con la Soprintendenza e l’Università degli Studi di Palermo”.

Il progetto

L’intervento è realizzato nell’ambito del progetto I-Access, capofila il dipartimento di Architettura dell’Università in partenariato con il Cnr di Palermo, il dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana-Soprintendenza di Palermo, il Comune, l'Università di Malta, il Comune di Valletta e la società di servizi informatici Innovogy de La Valletta. Il progetto è risultato tra i vincitori del programma Interreg V-A Italia-Malta, asse I , avviso 1/16. Il progetto sviluppa due casi campione della Vucciria, a Palermo, e della Biccerija a La Valletta.

I-Access prevede la realizzazione delle pedane di accesso alle chiese di S. Maria la Nova e di S.Maria in Valverde. Grazie a una nuova segnaletica monumentale si punta poi alla valorizzazione dei monumenti, in accordo con le Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche emanate dal ministero dei Beni culturali.