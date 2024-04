Capopopolo dei Pip e veterano a Sala delle Lapidi: chi è Mimmo Russo, l'ex consigliere arrestato

Veterano di Sala delle Lapidi e "paladino" degli ex Pip. Mimmo Russo (all'anagrafe Girolamo), arrestato stamattina, è stato consigliere comunale per quattro mandati: dal 2001 al 2022. Alle ultime Amministrative ha raccolto 805 voti, mancando però la rielezione. Era candidato nella lista di Fratelli d'Italia, partito a cui ha aderito nel 2017, dopo aver cambiato diverse casacche. "Un graditissimo ritorno alle origini", ebbe a dire Russo che ha mosso i primi passi in politica con il Msi e poi con An prima di un pellegrinaggio che lo ha visto protagonista, tra gli altri, con gli autonomisti di Raffaele Lombardo e nella sua ultima consiliatura anche con una delle liste a sostegno del sindaco Leoluca Orlando (Palermo 2022), prima di passare al gruppo Misto e poi a Fdi.

Il battesimo a Sala delle Lapidi - dopo la trafila negli anni '80 e '90 come consigliere di quartiere e di circoscrizione - è stato con la lista Azzurri per le libertà, che appoggiava l'allora sindaco Diego Cammarata. Nelle successive tre tornate elettorali, Russo è stato eletto con An (nel 2007), Mpa (nel 2012) e Palermo 2022 (nel 2017). Durante quest'ultima consiliatura ha ricoperto il ruolo di presidente della commissione Urbanistica. Russo, eletto a sorpresa nonostante l'organismo fosse a maggioranza composto da orlandiani, è subentrato nell'aprile 2020 a Giovanni Lo Cascio, consigliere del Pd finito agli arresti nell'ambito dell'inchiesta "Giano Bifronte" e poi dimessosi. Di recente, duranti le fasi del rimpasto al Comune, Russo si era proposto per il ruolo di assessore della Giunta Lagalla ma il suo partito (Fdi) ha fatto scelte diverse.

A prescindere dal partito in cui ha militato, Mimmo Russo ha portato sempre dietro con sé il controllo di una grossa fetta di precari, quelli del bacino ex Pip "Emergenza Palermo". Un esercito di tremila persone, composto anche da ex detenuti, perlopiù stabilizzate di recente dal governo regionale dopo un trentennio di precariato. L'ex consigliere comunale, per loro, è stato un vero e proprio capopopolo. Non c'era infatti manifestazione in cui non fosse in prima fila.

Il "campo base" dell'attività politica e sindacale di Mimmo Russo è stato fino a ieri il Caf di corso Scinà, al Borgo Vecchio. Un piccolo ufficio sempre brulicante di persone. Al Borgo, Russo si muoveva con una certa disinvoltura anche dopo la mancata rielezione in Consiglio. A Sala delle Lapidi è stato uno dei consiglieri più presenti e più vulcanici, capace con i suoi modi - a volte sopra le righe - di determinare l'attività d'Aula. Anni e anni di esperienza, lo hanno reso un profondo conoscitore di tutta la macchina burocratica comunale, oltre che uno dei più scafati da un punto di vista politico.

Negli ultimi anni Russo è stato anche al centro di un'altra vicenda giudiziaria, quella relativa ai rimborsi dei consiglieri comunali, che si è conclusa però con l'assoluzione in secondo grado. A fine 2023 Russo è stato assolto insieme a un altro consigliere comunale, Giovanni Geloso, dall’accusa di aver intascato illegittimamente 200 mila euro di rimborsi dal Comune. Secondo la Procura si sarebbero fatti assumere fittiziamente da alcune aziende e associazioni in modo tale da risultare dipendenti privati e chiedere a Palazzo delle Aquile le somme previste da una legge regionale del 2022 proprio per le assenze dal luogo di lavoro legate all’esercizio del mandato pubblico. Accuse ritenute fondate dal primo giudice e, invece, insussistenti per la Corte d'Appello.

"Girolamo Russo, da tempo semplice iscritto di Fratelli d'Italia senza più alcun ruolo nelle istituzioni, è stato immediatamente sospeso da Fratelli d'Italia. Avrà l'occasione di difendersi nelle aule di giustizia, ma le accuse lo rendono incompatibile con Fratelli d’Italia", così in una nota il presidente cittadino di Fratelli d’Italia a Palermo, Antonio Rini.