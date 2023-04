"Chi dona è un campione": evento di sensibilizzazione sulla donazione di organi a Misilmeri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto nella giornata del 1 Aprile a Misilmeri, l’evento “Chi dona è un campione”, evento di sensibilizzazione sulla donazione di organi. Organizzato dall’associazione Progresso Per L’Europa, e coordinato dal suo vicepresidente Luigi D’Angelo, “Chi dona è un campione” è stato patrocinato dal Comune di Misilmeri e dall’A.R.S ufficio di Presidenza. Numerose le figure coinvolte che hanno contribuito alla realizzazione di un’interessante giornata dedicata all’importanza della donazione di organi e tessuti. Chi dona è un campione - evento svolto a Misilmeri il 1 aprile 2023. «Non è stato semplice riunire tanti relatori, fare in modo che orari e giorno coincidessero per tutti, ma l’importanza del tema trattato ha coinvolto indistintamente istituzioni e cittadini – ha dichiarato Luigi D’Angelo – ed a loro va il mio personale ringraziamento, ognuno di loro, dalla scuola C. Guastella, al C.R.T, all’Ismett, all’AIDO Palermo, all’Arcidiocesi di Palermo, alla Chiesa Evangelica, ai deputati regionali presenti, alle associazioni come ‘Donare è vita’, è stato portatore di un messaggio, quale il dono, come grande gesto d’amore». L’evento Chi dona è un campione” è stato caratterizzato Momenti di grande riflessione, emozionanti per via di alcune testimonianze, all’interno di una cornice che ha racchiuso musica, poesia, arte e sport come strumento attraverso il quale coinvolgere e sensibilizzare, il tutto egregiamente moderato dalla dott.ssa Giovanna Frangiamone.

«Sono felice di aver dato il mio contributo come Amministrazione Comunale – ha commentato il Sindaco Rosario Rizzolo – giornate come questa vanno riproposte, e sebbene anche la nostra amministrazione abbia aderito al progetto. Una scelta in comune, per dare al cittadino la possibilità di sottoscrivere il proprio consenso alla donazione nel momento del rinnovo del documento d’identità, è necessario informare e sensibilizzare i cittadini attraverso queste manifestazioni che sono certo ripeteremo periodicamente coinvolgendo il più possibile i cittadini».

Momenti di convivialità sono stati offerti da Ted Formazione, ulteriore momento di confronto tra chi ha partecipato all’intensa mattinata. La giornata si è conclusa come da programma, con un triangolare di calcio che ha visto in campo: la Nazionale donatori di Gaetano Alessandro, una rappresentanza della ‘Don Carlo Lauri’, e la ‘Misilmeri c’è’, composta da cittadini ed amici. Un’occasione per ricordare i tanti amici che hanno ricevuto o donato un organo, e che ci hanno accompagnato con le loro importanti testimonianze, come: Gaetano Alessandro, Gigi Rizzo, e Gioacchino Traina.