La Cgil acquista due pc per il liceo Regina Margherita e il Danilo Dolci: "La scuola va difesa"

Il sindacato al fianco dei due istituti che recentemente sono stati presi di mira dai vandali. Fabio Cirino, segretario della Flc: "Abbiamo deciso contribuire con un piccolo gesto di solidarietà concreta, per affermare che la scuola appartiene alla comunità". Il preside Di Fatta: "Non siamo soli"

"Abbiamo deciso contribuire, con un piccolo gesto di solidarietà concreta, acquistando due computer, e apprezzando la gara di solidarietà che si è creata per il liceo Regina Margherita. Auspichiamo che altri interventi e supporti simili promossi dai cittadini per riacquistare strumenti e arredi danneggiati avvengano anche per altri istituti presi di mira dai vandali nei giorni scorsi e depredati”.

Lo ha detto Fabio Cirino, segretario Flc Cgil Palermo che oggi, con una delegazione del sindacato della Scuola e Università della Cgil Palermo, si è recato nella sede del liceo, a Ballarò, per la consegna del pc alla presenza del dirigente scolastico Domenico Di Fatta.

“Abbiamo scelto di donare, nei prossimi giorni, uno dei due computer al liceo Danilo Dolci di Partinico, che ha subito recentemente gravi atti vandalici - ha aggiunto Fabio Cirino -. Oggi siamo qui al liceo Margherita per ribadire, semplicemente, con un piccolo gesto, che la scuola appartiene alla comunità e va difesa sempre, concretamente, perché è il luogo dove si costruisce il futuro, un luogo che non può e non deve contemplare atti distruttivi, furti e vandalismo ai danni di chi ogni giorno, mattone dopo mattone, costruisce la società del domani e degli studenti, privati dei mezzi del loro arricchimento".

"Ringrazio la Flc Cgil Palermo - ha concluso il dirigente scolastico Domenico Di Fatta - a nome dell’intera comunità scolastica, per l’attestazione di solidarietà e vicinanza manifestata nei confronti del Liceo Regina Margherita, a seguito del raid vandalico perpetrato ai danni della scuola un paio di settimane fa. Il dono di un computer fisso alla scuola è un gesto concreto e allo stesso tempo simbolico che fa capire all’intera comunità scolastica di non essere sola”.