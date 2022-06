Rifiuti vicino agli alberi della Rosa dei Venti, installati quattro cestini

Installati quattro cestini gettacarte in via Emerico Amari, attorno alla piazza con La Rosa dei Venti. Lo rende noto la Rap che è intervenuta per mettere a tacere la polemica accesa ieri dal candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla che ha postato sui social la foto delle aiuole presenti nell'area invase dai rifiuti..

"Segni di ordinario degrado nel punto in cui i crocieristi accedono alla città", il commento a corredo delle immagini. Poche ore dopo è arrivata la risposta della Rap. "Ci auguriamo - commentano dalla società che si occupa della raccolta dei rifiuti - che questo possa fare da deterrente ed eviti che le aiuole si riempino di cartacce e rifiuti sparsi".