VIDEO | Cesare Cremonini a scuola allo Sperone: "Un sogno che si realizza, le mie prime canzoni sui banchi in classe"

In città per l'iniziativa "Io vorrei", l'artista bolognese prima è andato a vedere il murale con il volto di Gaia sul palazzo di via Di Vittorio, poi ha incontrato gli studenti dell'istituto Sperone-Pertini che lo hanno accolto cantando. "Questi bambini sono molto maturi, crescono in un ambiente sano nonostante le difficoltà". Poi un saluto anche ai lettori di PalermoToday