Cervello, si sgonfia il tendone dell'ospedale da campo: pazienti portati via sotto la pioggia

Momenti di panico ieri all’ospedale Cervello, in questi giorni alle prese con un grande afflusso di pazienti Covid: il tendone del posto medico improvvisamente ha iniziato a sgonfiarsi, probabilmente per un sovraccarico del generatore che è andato in tilt. All'interno c'erano diversi pazienti che sono stati evacuati fuori dalla struttura.

Sono stati momenti di ansia anche per le condizioni meteo complicate: le operazioni sono state infatti effettuate mentre pioveva a dirotto. Quattro pazienti sono stati portati via con la barella. Il problema è stato risolto poco dopo e le operazioni sono riprese normalmente.