Cervello, ripristinata l’attività del pronto soccorso ostetrico

Ripristinata l’attività del pronto soccorso ostetrico No Covid del Cervello. Lo fanno sapere i vertici dell'ospedale attraverso una nota. "Si precisa - si legge nella nota - per utilità degli utenti che il pronto soccorso ostetrico No Covid si trova al secondo piano del Padiglione A dell’ospedale Cervello. Come è noto questo servizio era stato sospeso a causa delle opportune riorganizzazioni imposte dalla trasformazione del Cervello in Covid Hospital". La chiusura era stata disposta nei mesi scorsi dal direttore sanitario Aroldo Rizzo, su input dell’assessorato regionale alla Salute.