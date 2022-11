Medicina di genere specifica, corso di formazione all'ospedale Cervello

Martedì 8 novembre, dalle ore 8 alle ore 14 nell'aula magna Maurizio Vignola dell'ospedale Cervello si terrà il corso, su Medicina di genere specifica, accreditato al sistema ECM con 7,5 crediti, rivolto a 50 partecipanti. Le iscrizioni verranno raccolte esclusivamente in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Si tratta del secondo incontro aziendale, degli Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello sulla Medicina di genere specifica, in ottemperanza alle azioni di promozione e di sostegno, secondo quanto disposto dalla legge nazionale e dal piano della Regione siciliana.

Il corso, rivolto al personale dipendente, è stato programmato dall’U.O.S. Sviluppo organizzativo e patrimonio professionale, in collaborazione con la responsabile aziendale per la Medicina di genere, Marina Rizzo. Sarà presente Daniela Segreto, responsabile dell’Ufficio speciale di comunicazione per la Salute dell'assessorato regionale alla Salute e referente del tavolo tecnico sulla Medicina di genere - che illustrerà le azioni poste in essere dalla Regione siciliana.

L’incontro coinvolge una larga rappresentanza di medici di Villa Sofia-Cervello specialisti in varie discipline, che si confronteranno sul tema delle differenze di sesso, età e genere di numerose patologie in area chirurgica, medica e nelle neuroscienze, sia per gli aspetti della prevenzione che relativamente a quelli dell’emergenza e della lungodegenza.

"L’obiettivo - commenta Daniela Segreto - è di sensibilizzare verso una medicina personalizzata specifica per sesso, età e genere al fine di realizzare cure sempre più appropriate ed una prevenzione mirata anche alla gestione degli eventi avversi da farmaci". L’incontro si concluderà con la presentazione del team multidisciplinare dedicato al Parkinson, per la cura dei sintomi motori e non motori della malattia secondo le differenze presenti negli uomini e nelle donne.