Sant'Orsola, cerimonia al cimitero per ricordare i soldati italiani morti in guerra

Una cerimonia per ricordare tutti i soldati italiani morti in guerra. Si terrà martedì 23 novembre, alle ore 10,30 al Sant’Orsola, in occasione del centenario della tumulazione del Milite ignoto a Roma, la celebrazione promossa dalla fondazione che gestisce il camposanto di Santo spirito e che ha cercato di valorizzare il monumento ai caduti in battaglia presente nel cimitero. All’evento, oltre all’arcivescovo Corrado Lorefice, sono state invitate le massime cariche istituzionali della città. Ai piedi del grande Cristo che domina il memoriale verranno ricordati i militari che hanno dato la vita per l’Italia.

"Per la nostra Fondazione – dice il commissario arcivescovile, Salvatore Damiano - è importante celebrare il primo centenario del Milite ignoto con un momento in memoria di quanti hanno trovato la morte in battaglia. Nel nostro cimitero c'è un monumento che li ricorda e dinanzi al quale renderemo loro onore. Evidenzieremo pure la valenza del Milite ignoto: simboleggiare i tanti morti ‘senza volto’ che ancora oggi costellano i vari scenari di guerra. La Fondazione e la Venerabile compagnia di Sant'Orsola significheranno tutto questo con una lapide che verrà scoperta nel corso della cerimonia a cui invitiamo tutti i cittadini".