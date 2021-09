VIDEO | Dalla Chiesa nel ricordo dei residenti del Cassaro: "Era uno di noi, parlava sempre coi giovani"

Deposte due corone di fiori sulla lapide in corso Vittorio Emanuele in memoria del generale ucciso dalla mafia insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. In strada un'estemporanea con 100 cravatte raffiguranti le vittime di Cosa nostra. Le parole dell'arcivescovo e del sindaco