Via alla riqualificazione delle aree verdi, si comincia da Villa Trabia: iniziati i lavori per la bonifica del parco

Via alla bonifica del parco di Villa Trabia. L’intervento, a cura dell'area del Decoro urbano e del Verde, destinataria di un finanziamento comunitario pari a circa 6 milioni con fondi Pon Metro React-Eu, rientra nel progetto di riqualificazione delle aree verdi delle principali ville storiche e di alcuni spazi verdi della città.

Previsti interventi anche a Villa Gallidoro, Parco Mattarella (già Giardino Inglese), Parco del Castello della Zisa e Villa Giulia, nonché lungo gli assi viari di via Dante, via Cavour, via Volturno, corso Finocchiaro Aprile, via Re Federico, via Imera, via Terrasanta, via Lincoln, piazza Verdi, piazza Indipendenza e nell'area antistante il Tribunale.

A rifarsi il look saranno anche alcune aree verdi al Cep, Borgo Nuovo, delle scuole levolella, Impastato e Gregorio Russo, delle direzioni didattiche statali Orestano e Circolo Borgo Nuovo e il Parco di via Tindari. La gara europea è stata aggiudicata al Raggruppamento temporaneo di imprese Rti Sicilville srl e De Zottis spa. I lavori avranno la durata di dodici mesi con eventuale proroga di altri sei mesi.

"Vigilerò con grande attenzione – ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla che questa mattina ha partecipato all'avvio dei lavori - sulla riqualificazione della Villa e di tutte le aree interessate dal progetto. Si tratta di spazi di straordinaria bellezza, punto di riferimento di per famiglie e bambini, che saranno oggetto di migliorie al fine di garantirne cura e funzionalità".