Giornata delle forze armate, Orlando conferisce la cittadinanza onoraria al Milite ignoto 

"Per rinnovare la memoria degli orrori del primo conflitto mondiale, in cui persero la vita 650 mila militari italiani, e di quel numero enorme che rimase senza nome, resti di corpi mai identificati", il sindaco Leoluca Orlando questa mattina ha dato la cittadinanza onoraria di Palermo al Milite ignoto. Il conferimento è avvenuto nel corso della cerimonia per la ricorrenza del 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale e giornata delle forze armate, che si è svolta in piazza Vittorio Veneto, luogo che ospita il monumento ai Caduti. Presenti, tra gli altri, il prefetto Giuseppe Forlani e il comandante militare dell'esercito in Sicilia Maurizio Angelo Scardino.

Il primo cittadino ha voluto anche ricordare, "quelle tristi pagine del nostro passato in apparenza lontane, rammentando che soltanto una memoria, viva e attenta di quei conflitti può consolidare e rendere sempre più irrinunciabili politiche di pace, libertà, convivenza tra popoli, rispetto dei diritti umani e delle minoranze contro ogni egoismo e nazionalismo aggressivo".