Carabinieri, attestato di benemerenza al 12° reggimento Sicilia

Nella mattinata del 26 marzo 2022, nella Piazza d’Armi del 12° reggimento carabinieri Sicilia, intitolata al carabiniere ausiliario, medaglia d'oro al valore militare, Stefano Di Bonaventura, alla presenza del comandante del 12° reggimento Carabinieri Sicilia, il colonnello Giampaolo Zanchi, e dell’ispettore regionale per la Sicilia dell’Associazione nazionale carabinieri, Ignazio Buzzi, ha avuto luogo la cerimonia di consegna dell'attestato di benemerenza concesso dal presidente nazionale, il generale di corpo d’armata Libero Lo Sardo, al 12° reggimento carabinieri “Sicilia”, per i 102 anni dalla sua costituzione risalente al 2 maggio 1920 e per ricordare la lunga schiera di carabinieri ausiliari che si sono avvicendati nel tempo per servire l’Arma.

Alla presenza di circa 120 ex allievi carabinieri ausiliari giunti per l’occasione da tutta Italia e dei rispettivi familiari, è stato inoltre celebrato il “45° anniversario della Compagnia allievi carabinieri ausiliari del 1° contingente 1977”. In particolare il comandante Zanchi, nel corso della cerimonia caratterizzata da momenti di forte emozione, ha proceduto alla formale consegna di un particolare vessillo denominato “guidone con fiamma” ai rappresentanti dei tre corsi di allievi carabinieri ausiliari che sono stati ospitati dall’allora 12° battaglione carabinieri Sicilia negli anni 1976, 1977 e 1978.

I partecipanti e i loro gentili ospiti hanno poi assistito all’esibizione musicale della Fanfara del 12° reggimento carabinieri Sicilia e, a seguire, hanno avuto modo di visitare una mostra statica di mezzi in dotazione al reparto e la sala della memoria del Comando legione carabinieri Sicilia, un ampio spazio espositivo dedicato alla storia dell’Arma dei carabinieri in Sicilia.

Nell’occasione, è stata presentata e distribuita a tutti i partecipanti una pubblicazione dal titolo "Il 12° reggimento carabinieri Sicilia, un secolo di fedeltà e valore". L’opera, realizzata sulla base delle ricerche archivistiche e bibliografiche dell’ispettore regionale dell’Associazione nazionale carabinieri, Ignazio Buzzi, racconta, anche attraverso un rilevante corredo di immagini storiche inedite e di documenti, l’evoluzione del reparto, le vicende salienti, i suoi caduti e le benemerenze acquisite sia nella lotta al crimine, in particolare quello organizzato, sia nel soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche calamità. La pubblicazione ha visto quali promotori, oltre all’ispettore regionale dell’Anc, anche il generale di brigata Rosario Castello, comandante della legione carabinieri Sicilia, e il colonnello Giampaolo Zanchi che ne hanno curato le prefazioni.