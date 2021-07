Colpi di pistola al Cep, spara dal balcone contro suo padre e lo ferisce

E' successo in via Barisano da Trani. L'uomo che ha premuto il grilletto è stato fermato e portato in commissariato per essere ascoltato dalla polizia. Gravi le condizioni del genitore, soccorso dal 118 e portato in ospedale

Il rumore degli spari scuote il pomeriggio del Cep. Un uomo ha impugnato una pistola, ha mirato contro il padre e lo ha colpito ferendolo gravemente. E' successo in via Barisano da Trani. Secondo le prime informazioni il figlio, 30 anni, ha aperto il fuoco dal balcone di casa, il genitore invece era in strada ed è stato raggiunto da un proiettile. La vittima, 58 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale, a Villa Sofia. Mentre l'aggressore, che in un primo momento si è barricato in casa, è stato fermato e si trova in commissariato per essere ascoltato dalla polizia. Secondo quanto si apprende, i due avevano un appuntamento per “discutere” questioni di famiglia.

Sul posto la Mobile e la Scientifica. Al momento dell’arrivo delle volanti, in strada non c’era praticamente nessuno. I residenti non sono accorsi per aiutare il ferito, ma in tanti guardavano quanto accaduto dal balcone.