Al Cep auto rubate ai fedeli mentre sono in chiesa, il prete perde la pazienza: "Ora basta, è intollerabile"

"Non è possibile, non è più tollerabile che ogni giorno mentre celebriamo la Santa Messa, vengono rubate le auto dei fedeli e di tante altre persone del quartiere. Basta!". Le parole sono di don Salvatore Petralia, sacerdote della parrocchia San Giovanni Apostolo di via Filippo Paladini, al Cep. Si firma così: il vostro prete, vostro amico, fratello, padre. Nel suo sfogo - che è stato pubblicato sulla pagina social della parrocchia - si nasconde anche l'invito ai ladri a pentirsi e cambiare le loro "abitudini". Ma anche l'appello alle istituzioni per un quartiere che affonda nel degrado tra mille problemi. L'obiettivo, a suo dire, è quello di "seminare una nuova coscienza sociale perché regni la pace, il rispetto e la speranza".

"Basta - dice don Petralia -. Rubare è un peccato mortale! Convertitevi, cambiate vita. C'è una opportunità di libertà vera per voi. Chiediamo aiuto alle istituzioni, alle forze dell'ordine. Siamo soli, abbandonati, immersi nei rifiuti e soggiogati da chi ogni giorno ruba, spaccia droga vendendo la morte, disturba la quiete pubblica e spara fuochi inutili e assordanti. A voi che operate il male e andate a braccetto col demonio disseminando il suo male, a voi dico: 'Fate qualcosa di significativo per la dignità della vostra vita, non lasciatevi illudere e schiavizzare da nessuno'".

"Chiedo agli uomini e alle donne di buona volonta: coraggio, non girate la faccia dall'altra parte. Come diceva padre Puglisi: 'Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto' - conclude il parrocco -. Viva il quartiere Cep, con le sue numerosissime famiglie belle