VIDEO | Rifiuti e degrado nella villetta al Cep: rubata (ancora una volta) la targa per Peppino Impastato

Mobili, materassi, segnaletica stradale divelta e gettata sul prato, alberi non potati, pali della luce non funzionanti. Siamo stati nell'area verde che nel giugno 2019 era stata intitolata al giornalista ucciso dalla mafia e in cui vige l'abbandono. Il consigliere di circoscrizione Nona: "Si faccia un parco per i bambini"