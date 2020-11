Cep, due giovani fermati mentre sono su una bici elettrica e arrestati per spaccio

Operazione antidroga da parte della polizia in via Alibrandi, nella zona del Cep. Gli agenti mentre transitavano hanno sorpreso due giovani, un 20enne con precedenti di polizia e un 17enne incensurato, che erano in sella a una bici elettrica. I due, appena hanno notato la pattuglia dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno invertito la direzione della loro marcia.

"E’ ovviamente scattato un controllo - dicono dalla questura - e i due giovani sono stati perquisiti e identificati. Addosso al minorenne sono state rinvenute e sequestrate dosi di stupefacenti, 50 di hashish e 25 di marijuana.Addosso al 20enne, conducente del mezzo, sono stati rinvenuti, invece, alcuni foglietti ed appunti riconducibili alla contabilità di una presumibile attività di spaccio.

Lo stupefacente è stato sequestrato ed il 20enne tratto in arresto, mentre il complice è stato denunciato (poiché si trattava di un incensurato).

Indagini sono in corso per chiarire i contorni dell’attività di spaccio.