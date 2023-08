Centurione tocca il seno a una ragazza palermitana durante una foto davanti al Colosseo: condannato

La foto, la battuta volgare, la palpata e la sentenza. Un centurione è stato condannato per aver toccato il seno di una giovane turista palermitana di 21 anni durante la posa per una foto ricordo davanti al Colosseo, a Roma. Come riporta TgCom 24 a emettere la sentenza è stata la giudice Maria Bonaventura, presidente della quinta sezione penale, che assolse un bidello per aver palpeggiato una studentessa per meno di 10 secondi.

La vicenda risale a gennaio dello scorso anno. Adesso il centurione, un 44enne, è stato condannato per violenza sessuale a un anno e 4 mesi di reclusione. La ragazza palermitana si sarebbe avvicinata a tre centurioni per una foto ricordo, ma dopo lo scatto sono seguite battute e commenti volgari. Poi la donna si è accorta che uno dei tre le ha toccato il seno. In un primo momento ha pensato a un gesto involontario, ma il centurione le ha poi detto: "Tanto hai poco seno".

Così la ragazza ha poi denunciato l'uomo. Che è stato condannato perché "ha costretto la donna a subire un repentino palpeggiamento al seno". Secondo quanto riporta il Corriere che cita la sentenza, si è però trattato di un palpeggiamento "non particolarmente invasivo perché il toccamento è stato sopra i vestiti ed è avvenuto per un brevissimo lasso temporale".