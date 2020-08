Ztl e strisce blu, l’opposizione prova a bloccarne la ripartenza

A due giorni dalla riattivazione della Ztl e dal ritorno delle strisce blu, le forze di centrodestra al Comune e il M5S provano a bloccare tutto. "In un momento come questo in cui l'economia siciliana, e quella palermitana in particolare, sta attraversando delle enormi difficoltà, darebbero la mazzata finale. E se al sindaco e ad alcuni suoi assessori non sta più a cuore questa città, noi che la dovremmo governare fra meno di 2 anni vogliamo limitare al massimo i danni causati da questa Amministrazione", scrivono in una nota congiunta i consiglieri Igor Gelarda (Lega), Giulio Tantillo (Forza Italia), Francesco Scarpinato (Fratelli d'Italia), Sabrina Figuccia (Udc), Claudio Volante (Diventerà Bellissima) e Marianna Caronia (Gruppo misto).

Il gruppo d’opposizione ha quindi chiesto di stoppare il provvedimento che servirà a riattivare uno dei cavalli di battaglia della Giunta Orlando per la tutela dell’ambiente, la Zona a traffico limitato, e il parcheggio a pagamento. "Abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario alla presenza del sindaco Orlando per parlarne. Contestualmente - spiegano ancora i consiglieri di centrodestra - abbiamo presentato un ordine del giorno per bloccare questo insano proposito". Sulla stessa lunghezza d’onda - almeno in parte - il Movimento 5 Stelle che, spiega il capogruppo a Palazzo delle Aquile Antonino Randazzo, ha chiesto di sospendere la riattivazione "almeno per tutto il periodo di chiusura delle scuole".

"Nell’ottica di rilanciare e supportare la ripresa delle attività produttive in città, chiederemo a tutte le forze politiche in Consiglio comunale, subito dopo la discussione sulla Ztl, di affrontare e approvare la delibera sulla pedonalizzazione - aggiunge Randazzo - e quella che prevede la modifica all’articolo 5, intervento di crescita del settore commerciale e delle medie strutture. Condividendo le proposte di Confcommercio, abbiamo altresì trasmesso una nota al Sindaco per sollecitare l’avvio e la creazione di un tavolo di concertazione per un piano straordinario per il turismo".

Sulla sospensione della Ztl è intervenuto anche Vincenzo Fumetta, segretario provinciale Rifondazione Comunista: "Le destre palermitane finalmente gettano la maschera e si dimostrano per ciò che sono: i barbari che vogliono riportate indietro la città dalle conquiste fatte in questi anni. Con la nuova richiesta di sospensione della Ztl dimostrano ancora una volta di non avere a cuore la salute della cittadinanza. E' infatti dimostrato in maniera inequivocabile che i valori inquinamento in centro storico si sono alzati pericolosamente con il ritorno alla normalità dopo l'emergenza Covid. Con la loro minaccia di un ritorno al governo della città - conclude - le destre annunciano quale sarà il primo punto del loro programma elettorale. Un elemento di chiarezza che permetterà ai palermitani di scegliere se alle prossime elezioni amministrative vogliono tornare indietro di 10 anni".