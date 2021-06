Covid, inaugurato hub a Carini: debutto con 250 vaccinazioni tra over 40 e maturandi

Sono stati 250 i vaccinati nel centro anti Covid inaugurato ieri all'interno del Poseidon, a Carini. A divulgare i numeri è il sindaco Giovì Monteleone che da mesi chiedeva l'apertura di un hub sul territorio del Comune da lui amministrato. "Ieri grande partecipazione dei cittadini. Si ringrazia - afferma il primo cittadino - per l’organizzazione e la fornitura degli arredi, i volontari della Protezione civile locale, la polizia municipale, il centro commerciale Poseidon, la ditta Pistone s.p.a. , l’Asp Palermo e il distretto sanitario 34 Carini".

Con un post su Facebook, Monteleone annuncia anche la possibilità, da oggi, di prenotare online un appuntamento per ricevere una dose del vaccino nel nuovo spazio. "Mettetevi in mano tessera sanitaria e smartphone e - dichiara il primo cittadino - collegatevi alla piattaforma del governo: troverete in elenco il centro commerciale Ciachea Carini".

Ieri nell'hub si è svolto un open day per gli over 40 e i maturandi ai quali è stata iniettata la prima dose del vaccino Pfizer, Janssen o Moderna. Il punto sarà in funzione 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. La struttura è dotata di quattro postazioni per la somministrazione e quattro per l’anamnesi.