Centro studi Aurora di Bagheria: "Formazione gratuita e opportunità di inserimento lavorativo per disoccupati"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Centro Studi Aurora di Bagheria apre le porte a nuove opportunità di formazione e inserimento lavorativo per i disoccupati siciliani. A partire da gennaio 2024, l’ente offrirà corsi gratuiti finanziati dalla Regione Sicilia, rivolti a persone dai 18 ai 64 anni che sono alla ricerca di lavoro nel territorio. Corsi strategici e indennità giornaliera Gli iscritti avranno l'opportunità di formarsi gratuitamente in settori ad alta domanda occupazionale in Sicilia, tra cui: servizi commerciali, servizi alla persona, ristorazione/turismo, costruzioni, informatica e area agroalimentare.

L'iniziativa prevede: - un'indennità giornaliera di 5 euro per sostenere i partecipanti durante il percorso formativo; - un periodo di stage presso aziende del territorio. A quali corsi è possibile iscriversi? Gli utenti potranno scegliere tra una vasta gamma di corsi, ciascuno progettato per rispondere alle esigenze specifiche del mercato del lavoro siciliano. Le iscrizioni sono già aperte e le classi sono a numero chiuso.

Tra le figure professionali offerte: - Addetto Amministrativo Segretariale (titolo valido come punteggio per concorso ATA). Questo corso non solo fornisce le basi dell'amministrazione e della gestione della segreteria degli uffici, ma offre anche una preparazione mirata per coloro che aspirano ai concorsi ATA, consentendo di acquisire maggiore punteggio. - Collaboratore di Cucina Gli allievi apprenderanno le tecniche culinarie di base e avanzate, affinando le loro abilità nella preparazione di menù completi e piatti creativi. Inclusa nella formazione la certificazione HACCP. - Tecnico di Accoglienza Turistica La formazione ideale per coloro che aspirano a lavorare nel settore del turismo. I partecipanti acquisiranno competenze nell'accoglienza e nella gestione di servizi turistici (procedure di prenotazione, check in e check out) e saranno in grado di individuare soluzioni e proposte di prodotto/servizio corrispondenti alle richieste del cliente. - Installatore Manutentore di Impianti ad Energia Solare In risposta alla crescente domanda di professionisti nel settore delle energie rinnovabili, questo corso offre competenze pratiche e teoriche per l'installazione e la manutenzione di impianti solari. - Collaboratore di Sala e Bar Questo corso prepara gli allievi a gestire l'intera gamma delle operazioni di sala e bar, fornendo alte competenze di servizio clienti: dall’allestimento dei piatti alla gestione di catering e banqueting. Inclusa nella formazione la certificazione HACCP. - ASACOM, Assistente alla Comunicazione delle Persone con Disabilità Gli allievi saranno preparati ad affrontare sfide specifiche nell'assistenza alle persone con disabilità, imparando tecniche di comunicazione efficace e fornendo un supporto empatico e professionale nelle scuole e nei centri educativi. - Interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni) Un corso che forma professionisti nell'interpretazione della Lingua Italiana dei Segni, una competenza fondamentale per facilitare e favorire la comunicazione tra la comunità sorda e udente. - Acconciatore Un percorso formativo che mira a creare professionisti esperti sulle tecniche di hair-styling: taglio, colorazioni, pieghe e acconciature di ultima tendenza. - Operatore Informatico Per coloro che desiderano acquisire competenze fondamentali nell'ambito informatico, inclusi software di base e principi di programmazione. - Pasticciere e Pizzaiolo Corsi specializzati che formano gli allievi nelle arti della pasticceria e della preparazione della pizza. Inclusa nella formazione la certificazione HACCP. - Addetto al Giardinaggio Un corso pratico che fornisce competenze nell'arte del giardinaggio e nella cura degli spazi verdi. I corsi proposti saranno attivi a partire da gennaio 2024 presso il Centro Studi Aurora di Bagheria, in via Palagonia, 98. Sportello di Orientamento al Lavoro presso il Centro Studi Aurora di Bagheria Tutti gli allievi destinatari dei percorsi formativi avranno garantito un periodo di stage presso aziende del settore e potranno accedere gratuitamente allo “Sportello di Orientamento al Lavoro” messo a disposizione dal Centro Studi Aurora di Bagheria per l’erogazione di servizi nell'ambito delle attività di APL Agenzia per il Lavoro. Un team qualificato seguirà gli allievi per servizi di orientamento di primo livello e/o specialistico, psicologico, di accompagnamento e inserimento nel mercato del lavoro. L'iniziativa è parte integrante dell'Avviso Regionale n.7 2023 PR FSE+ Sicilia 2021/2027, un importante contributo allo sviluppo delle competenze professionali in Sicilia. Per ulteriori dettagli sugli incontri e sui corsi offerti, è possibile contattare il Centro Studi Aurora al numero 0916155431 o visitare il sito web all'indirizzo csaurora.it.