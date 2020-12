Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Godrano, Biagio Conte dà vita a un centro di spiritualità dedicato a padre Pino Puglisi

La missione di Speranza e Carità ha avuto in concessione l'area in contrada Portella di Pero, dove, in un casolare, il missionario laico alloggia da oltre due mesi. "Qui il beato sostava quando portava i ragazzi a fare esperienza di vita nel creato nei boschi di Ficuzza. Ho sentito che doveva nascere un luogo nel suo ricordo"