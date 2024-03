Il centro rimane senz'acqua per tutta la mattina: disagi in case, hotel e locali

Sabato mattina senz'acqua per un'ampia porzione del centro compresa fra via Cavour e via Mariano Stabile. L'erogazione idrica è stata interrotta dall'Amap a causa di una copiosa perdita verificatasi in un tubo in via Fonderia Oretea, strada che dalla via Principe di Scordia scende fino a via Crispi.

Le utenze, prive di acqua, si sono dovute arrangiare in una zona piena di ristoranti, bar, alberghi fino al pomeriggio, quando l'Amap ha riavviato il flusso idrico. "A seguito della riattivazione della condotta - fanno sapere dall'azienda partecipata di via Volturno - si potranno verificare, in via transitoria, lievi incrementi delle torbidità delle acque distribuite in rete che tenderanno a normalizzarsi rapidamente. Ogni ulteriore dettaglio - aggiungono - sarà disponibile sul sito www.amapspa.it o telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800.915333 (esclusivamente da telefono fisso)".