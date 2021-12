Musumeci sogna un polo per la ricerca in Sicilia: in campo le quattro università dell’Isola

Un polo per la ricerca e l'innovazione con le quattro università dell’Isola. A volerlo creare, utilizzando al meglio le risorse comunitarie, è il presidente della Regione Nello Musumeci. "A giorni - annuncia il Governatore nel corso della cerimonia per i cinquant’anni della facoltà di Ingegneria dell’ateneo catanese - incontrerò i rettori per definire un percorso".

L'obiettivo dell'ente sarà rispondere alle sfide vecchie e nuove che la Sicilia dovrà affrontare: dall'energia rinnovabile alla sismicità, dalla desertificazione al cambiamento climatico. "Meno consumo di suolo e più riqualificazione dell’esistente è l’obiettivo del mio governo - ha detto Musumeci - e su queste linee ci muoveremo, attingendo alle straordinarie competenze che sanno offrire gli atenei siciliani".