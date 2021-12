Centro di ricerca e nuovo ospedale a Carini, il sindaco: "I lavori procedono, riattivare cabina di regia"

Riattivare la cabina di regia, costituita in epoca pre-Covid, per affrontare le problematiche relative alle infrastrutture che devono servire il polo Rimed Ismett che sta sorgendo nella zona di Villagrazia di Carini. La richiesta arriva dal sindaco Giovì Monteleone che per sollecitare gli enti pubblici e privati preposti gli ha scritto una lettera. “La zona - spiega il primo cittadino - è storicamente interessata da problemi di ordine idrografico e smaltimento delle acque piovane ed è logico pensare per tempo alle soluzioni necessarie ove dovessero presentarsi”.

La missiva, partita nei giorni scorsi, è indirizzata al presidente della Regione Nello Musumeci, alla direzione amministrativa dell’Ismett, all’Upmc Italy e al Renzo Piano building Workshop, ha lo scopo di sensibilizzare le istituzioni coinvolte a rimettere attorno al tavolo tecnico il Comune di Carini, il Genio civile, l’Anas, la Città metropolitana, le Ferrovie dello Stato e i soggetti che si occupano della realizzazione dell’ospedale e del centro di ricerca, per individuare “potenziali criticità legate al contesto territoriale in cui l’opera dovrebbe sorgere”.

"La cabina - procede Monteleone - serve per il coordinamento delle attività, anche programmatorie, di competenza delle varie amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati coinvolti a vario titolo nella realizzazione del progetto, in assenza della quale la realizzazione dell’opera in argomento potrebbe essere messa in serio pericolo”. Secondo il sindaco, considerato lo stato di avanzamento dei lavori sarebbe opportuno cominciare a pensare a progettare la viabilità della zona, a partire dagli assi viari di accesso alla struttura dalla vicina Stazione Piraineto e dallo svincolo di Villagrazia di Carini della A29 da una parte, a quelli che partono dal centro abitato di Villagrazia, dall'altra. "Sono certo che - conclude il primo cittadino - questa ulteriore sollecitazione alle istituzioni preposte sarà presto presa con la dovuta attenzione considerata l’importanza che l’infrastruttura Rimed Ismett2 riveste non solo per Carini ma per tutto il territorio siciliano, in modo da non correre il rischio di ritardare o peggio vanificare l’opportunità di dotare la Sicilia di una struttura di eccellenza”.