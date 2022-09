VIDEO | Parcheggio Basile, apre il nuovo centro di raccolta dei rifiuti: ma a pochi passi c'è una discarica

Mentre in via Ernesto Basile si inaugura - con tanto di taglio del nastro - il nuovo Ccr, questo è quello che succede a pochi metri dai nuovi spazi: immondizia di ogni tipo, dai sacchetti agli ingombranti, giace abbandonata per terra. La replica di Rap: "Stiamo effettuando delle verifiche per vedere se quell'area è di nostra competenza e interverremo a breve"