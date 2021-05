Centro direzionale della Regione: sospeso il concorso di progettazione

Lo stop temporaneo è stato deciso per "verificare eventuali conflitti d'interesse tra il raggruppamento titolare del progetto vincitore e il presidente della commissione aggiudicatrice". Chiesto un parere all'Ufficio legale della Regione e all’Avvocatura dello Stato

La Regione sospende l'aggiudicazione del concorso internazionale di progettazione del Centro direzionale "per verificare eventuali conflitti di interesse tra il raggruppamento titolare del progetto vincitore e il presidente della commissione aggiudicatrice". Una sospensione momentanea, si legge in una nota, "per salvaguardarne la realizzazione".

"Stiamo esaminando il caso - spiega Salvatore Lizzio, dirigente generale del dipartimento regionale Tecnico - e abbiamo chiesto un parere all'Ufficio legale della Regione e all'Avvocatura dello Stato. A breve, comunque, verrà presa una decisione sulle modalità con cui far ripartire la procedura e riprendere l'iter per la realizzazione dell'opera che, a regime, farà risparmiare alla Regione oltre 25 milioni di euro l'anno di fitti passivi".