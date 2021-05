La gara per il Centro direzionale della Regione: "Nuove anomalie nella graduatoria"

Nuove ombre sul concorso internazionale di progettazione indetto per realizzare il Centro direzionale della Regione, che dovrebbe sorgere in via Ugo La Malfa e ospitare gli uffici degli assessorati. La gara è stata sospesa "per verificare eventuali conflitti di interesse tra il raggruppamento titolare del progetto vincitore e il presidente della commissione aggiudicatrice" e si ipotizza di scorrere la graduatoria, ma la scelta potrebbe rivelarsi un passo falso.

Il tg satirico Striscia la notizia - che già aveva puntato l'attenzione sul legame tra vincitore della gara e presidente della commissione - torna sul caso ed evidenzia altre due anomalie. L'inviata Stefania Petyx spiega che "la sussistenza di eventuali legami tra concorrenti ed esaminatori è stata chiesta con una pec datata 6 aprile mentre la gara è stata celebrata a marzo" e che "anche il secondo classificato è legato al presidente della commissione". Intanto dalla Regione è stato chiesto un parere all’Ufficio legale e all’Avvocatura dello Stato per capire come far ripartire la procedura.

