Medici in pensione al centro demenze di via La Loggia: e i pazienti restano senza visite

Mancano i geriatri al centro di riferimento regionale per le demenze di via La Loggia e per questa ragione le visite prenotate per i pazienti in cura hanno dovuto fare i conti con l'annullamento. Per via del pensionamento di alcuni medici infatti, al Dipartimento integrazione socio sanitaria, unità operativa complessa assistenza socio-sanitaria demenze all'interno dell'ex manicomio, il reparto sarebbe rimasto scoperto e le visite non garantite.

A sollevare il caso a PalermoToday la figlia di una donna di 75 anni malata di Alzheimer. "La visita era stata prenotata oltre sei mesi fa - dice Annamaria Bova - e la prima volta che è stata visitata non aveva ancora sviluppato criticità così forti. Il 7 giugno avrebbe dovuto avere un controllo per la rivalutazione. La situazione nel frattempo è degenerata, quindi poter fare questa visita di controllo per una nuova rivalutazione è davvero importante. Tuttavia, dopo aver fatto gli esami prescritti, ci è stato comunicato telefonicamente che per via dei medici andati in pensione era necessario spostare tutto a dicembre".

La replica dell'Azienda provinciale sanitaria non si è fatta attendere. "L'Asp ha integrato l’organico attraverso il reclutamento di due professionisti che da lunedì prossimo saranno già in servizio. Tutte le visite verranno assicurate secondo il previsto calendario di prenotazione senza alcun differimento o spostamento. Si sta provvedendo a contattare gli interessati per la doverosa comunicazione. Ci scusiamo con l’utente che, comunque, effettuerà la visita nel giorno previsto, ovvero venerdì prossimo 7 giugno".