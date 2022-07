Rifiuti, la maxi isola ecologica di via Basile è pronta ad aprire: "Serve solo un'ordinanza del sindaco"

I lavori al nuovo centro comunale di raccolta di via Ernesto Basile sono stati completati lo scorso 8 luglio (in ritardo rispetto all'iniziale tabella di marcia), ma per dare il via al conferimento dei rifiuti differenziati e degli ingombranti nella nuova piattaforma è necessaria un'ordinanza del sindaco che ne disponga l'apertura. In alternativa Lagalla potrebbe anche prorogare il provvedimento firmato il 2 dicembre 2021 dal suo predecessore, che aveva una durata di sei mesi e che quindi è già scaduto.

A chiederlo dopo l'amministratore unico della Rap, Girolamo Caruso, adesso è anche il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo, che ha scritto una lettera al sindaco Lagalla. "Il centro comunale di raccolta di via Ernesto Basile - dice - è pienamente operativo: l’apertura si pone come passaggio strategico per coprire il servizio di raccolta nella quarta e terza circoscrizione. Sono certo che Lagalla comprenderà la situazione e la necessità di portare avanti ciò che di buono si è fatto negli ultimi anni per Palermo e per i palermitani sul fronte delle isole ecologiche, tanto apprezzate ed utilizzate dai cittadini".

La maxi isola ecologica di via Basile sorge in un'area di 1.900 metri che ricade all'interno del parcheggio pubblico confinante con la cittadella universitaria. I lavori per la riconversione del parcheggio sono iniziati lo scorso 11 marzo in concomitanza con l’inaugurazione di un altro Centro comunale di raccolta (quello di piazzale Giotto) e si sarebbero dovuti concludere a maggio. Con l'apertura di via Basile, salirebbero a sette i centri di raccolta operativi in città.