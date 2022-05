Un nuovo centro commerciale, un parcheggio e un'area verde: nasce un ponte tra Brancaccio e Roccella

Un nuovo centro commerciale ma anche un parcheggio con impianto di illuminazione, opere di viabilità e una nuova area verde a Brancaccio. Sono alcuni degli interventi sanciti dalla convenzione firmata oggi tra il Comune di Palermo e le società Multi Veste Italy e Leroy Merlin. "Si è conclusa un'importante fase finalizzata alla concretizzazione di opere edilizie, verde e illuminazione che produrrà - ha dichiarato l'assessoro Cettina Martorana - effetti positivi non soltanto per l'area di Brancaccio, ma anche per la città".

"Una convenzione che - ha aggiunto il sindaco Leoluca Orlando - rappresenta un importante passo nel cammino di sviluppo della città e in particolar modo dell'area industriale di Brancaccio. Una convenzione che prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione tese a migliorare la vivibilità del quartiere".

Nel dettaglio la Multi Veste Italy si impegna a realizzare le rampe dello svincolo autostradale lato mare e i relativi impianti connessi; l'area verde "Baglio Sant'Anna" compreso l’accesso ai lotti interclusi; un parcheggio lato ferrovia (P2) con impianto di illuminazione, arredo a verde e viabilità; ripristinare la sede stradale, per una lunghezza di circa settanta metri, nonché gli impianti esistenti (illuminazione e caditoie stradali) per una lunghezza di circa settecento metri, il tratto di strada denominato via Galeano nonché la manutenzione della sede stradale di accesso al futuro parcheggio, lato Villabate, per una lunghezza di circa 180 metri.