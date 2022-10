Una borsa lavoro per 8 giovani, Centro Astalli lancia raccolta fondi

Centro Astalli Palermo lancia su Gofundme la raccolta fondi “Una borsa lavoro, un’occasione di futuro”. L’obiettivo di raccolta è fissato a 20 mila euro, destinati a finanziare borse lavoro destinate a 8 giovani stranieri.

Già individuata una rete di aziende e cooperative etiche del territorio, pronte ad accogliere i ragazzi e le ragazze che si stanno impegnando nei progetti di formazione e accompagnamento attivi in associazione. Per alcuni il percorso è stato già avviato. Le loro testimonianze raccontano come una borsa lavoro possa innescare processi virtuosi per la persona e la comunità.

La borsa lavoro è uno strumento efficace per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro dei più giovani, per promuovere l’integrazione socio-lavorativa, ma anche per diffondere la cultura del diritto all’occupazione e della responsabilità sociale nel mondo del lavoro. E' una via per costruire competenze spendibili nel mercato, ma anche quella per favorire l’incontro sociale e allontanare la trappola dell’emarginazione che mette a rischio il futuro delle nuove generazioni. È opportunità di costruzione di una prospettiva di vita autonoma e indipendente.

Tamanna, diciannovenne originaria del Bangladesh, racconta così la sua esperienza: “Quando sono venuta a vivere qui non sapevo parlare l’italiano e non conoscevo nessuno. Il Centro Astalli Palermo è stato il primo volto amico che ho incontrato, la prima mano tesa nel difficile cammino che ho dovuto fare per dare un significato alla mia presenza in Italia. Sto vivendo la mia prima esperienza di lavoro, grazie alla borsa lavoro a 'Le Giuggiole'. Finora sono stata una studentessa, ora mi sento una piccola maestra. E' molto bello, sto imparando tanto. E poi voglio iscrivermi all’università, e guadagnare un po' è d’aiuto per farlo senza pesare sulla mia famiglia. E' una cosa che posso fare con le mie forze, è importante. Se sei straniero un contratto è indispensabile per il rinnovo dei documenti, e la borsa lavoro è un grande aiuto per iniziare".

C’è Ahmed, ventiduenne dalla Guinea, che attende ancora l’avviamento della borse lavoro e sarà proprio questa raccolta fondi a segnare il suo presente: "Dal 2019 faccio parte del Centro Astalli Palermo. E' un posto bello che aiuta tanta gente come me. Mi piacerebbe tanto iniziare a lavorare, essere autonomo e dare una mano a questa città che mi ha accolto. Di Palermo mi piace la tranquillità, tanti sorrisi e il sole. Ho bisogno di fare esperienza così da diventare sempre più bravo e realizzare i miei sogni".

Il Centro Astalli Palermo è un’associazione di volontariato della rete territoriale del Jesuit Refugee Service in Italia, da 15 anni impegnata sul territorio di Ballarò, per la difesa dei diritti, dell’integrazione e dell’inclusione di immigrati extracomunitari, rifugiati e richiedenti asilo.