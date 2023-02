Via al primo centro antiviolenza di genere a Palermo, Usic e Uil Sicilia: "Tutti hanno il diritto di essere ascoltati"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prevenire e contrastare la violenza sotto qualunque forma e senza alcuna distinzione. L’Unione sindacale Carabinieri della Sicilia, guidata dal segretario generale Attilio Garramone con la collaborazione del segretario regionale Gennaro Cipolletta, è pronta ad inaugurare il primo centro antiviolenza di genere, fornendo così a uomini e donne vittime di maltrattamenti un sostegno adeguato grazie alla preparazione e all’esperienza dei propri agenti. Palermo, insieme al Comune di Casteldaccia si candida così a città capofila del progetto e sarà la prima in tutta Italia. In collaborazione con il sindacato dei Carabinieri, l’amministrazione comunale coordinerà le azioni di informazione e prevenzione. Questo progetto è stato presentato in occasione del primo convegno dell’Usic Sicilia: “Uniti si può vincere contro ogni tipo di violenza e indifferenza”.

E ieri è stato sottoscritto anche l’accordo. “Troppo sono i colleghi che si tolgono la vita - ha spiegato il segretario regionale Gennaro Cipolletta -. Suicidi e femminicidi sono due facce della stessa medaglia Tutti hanno il diritto di essere ascoltati. Questo progetto mira ad avere uno sportello di ascolto anche per uomini e attivare equipe miste per le donne La violenza non ha un genere, è di genere. E solo isolando il silenzio si possono evitare vittime”. Al convegno ha partecipato anche Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia: “Lo strumento del sindacato per contrastare violenza e discriminazioni sul posto di lavoro è la contrattazione. Gli stessi datori, finalmente, hanno gli strumenti per intervenire in caso di molestie. Oggi purtroppo facciamo i conti con un lavoro sempre più precario e meno dignitoso.

La Uil, da sempre accanto a tutte le persone e contro ogni forma di violenza, continuerà a tutelarne i diritti. Ed è vicina anche agli uomini delle Forze dell’Ordine, ai carabinieri dell’Usic, che ogni giorno ci proteggono, sono lavoratori come tutti gli altri e hanno gli stessi diritti”. Tra i presenti Roberto Lagalla e Rosalia Pennino, sindaco e assessora del Comune di Palermo, insieme a Giovanni Di Giacinto e Francesca Fricano, sindaco e assessora del Comune di Casteldaccia. E ancora la segretaria nazionale Usip, Rosaria Maira; il segretario provinciale Usif Palermo, Giuseppe Casesi; il segretario delegato della Uil Vigili del Fuoco, Giampiero Nuccio; l’avvocato Paola Mirto, coordinatrice del centro antiviolenza “Lia Pipitone”; Giuseppina Cicero del Foro di Palermo e Stefano Parolini amministratore delegato della cooperativa Socioculturale.