Il pasticcio sui rifiuti, si cerca una via d'uscita: tante micro isole ecologiche al posto del centro di via Felice

C'è una possibile soluzione al pasticcio dei Centri di raccolta dei rifiuti che potrebbe salvare una quota del finanziamento destinato al Comune.

E' emersa oggi durante l'audizione dell'assessore all'Ambiente, Pietro Alongi, in seduta congiunta con le commissioni Partecipate e Servizi Ecologici. In pratica, i consiglieri proporranno un ordine del giorno alla delibera per impegnare l'amministrazione a contrattare una rimodulazione dell'accordo con il ministero dell'Ambiente: l'obiettivo è farsi autorizzare a usare il milione di euro destinato al Ccr di via Felice (zona Michelangelo), area in cui il Comune ha previsto di costruire un asilo, per realizzare una ventina di micro isole ecologiche intelligenti in più. Oltre ai sei Ccr, infatti, coi fondi statali sono previste anche una quindicina di micro isole ecologiche intelligenti: ovvero spazi recintati e videosorvegliati dove l'accesso per il conferimento della differenziata è possibile solo tramite una card nominativa. A Termini Imerese ci sono già, a Palermo sarebbero una novità.

L'iniziativa del Consiglio, condivisa dall'assessore Alongi, punta dunque a incrementare il numero di queste micro isole ecologiche intelligenti al posto del Ccr di via Felice, i cui tempi di realizzazione sarebbero risicati. "Con questo atto - dice il consigliere Antonino Randazzo (M5S), che materiamente sta scrivendo l'ordine del giorno - abbiamo individuato una soluzione che non necessita né di un ulteriore progetto né di una variante urbanistica, come nel caso dei Ccr. Se va bene salviamo l'intero importo del finanziamento, male che vada il Comune avrà a disposizione 5,7 milioni anziché 6,7 milioni". La delibera sui Ccr a breve tornerà in Consiglio per essere approvata entro il fine settimana. "Poi - continua Randazzo - toccherà all'assessore Alongi e ai suoi uffici interloquire con il ministero dell'Ambiente per provare a convincerli della bontà della proposta".

"Se cinque Ccr sono stati salvati - concludono i consiglieri Sabrina Figuccia (Lega) e Salvo Imperiale (Dc) - purtroppo per il sesto, quello di via Felice, ormai siamo fuori tempo. Ma per evitare di perdere il finanziamento, insieme con i colleghi della terza e quarta commissione, proporremo un ordine del giorno per chiedere alla Giunta comunale di raggiungere un accordo con il ministero per utilizzare questi fondi per realizzare le micro isole ecologiche, magari prima condividendo con i cittadini i siti in cui crearle, per evitare tutte le criticità che finora sono state riscontrate e, soprattutto, concomitanze con altre strutture, come scuole o asili nido”.