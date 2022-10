Rifiuti, i centri di raccolta Nicoletti e Picciotti aperti tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato

I centri comunali di raccolta per i rifiuti differenziati e per gli ingombranti di viale dei Picciotti e di via Nicoletti saranno aperti di pomeriggio per tutta la settimana.

A deciderlo è stata oggi la Rap, attraverso una riorganizzazione del proprio personale. Gli accessi pomeridiani nei due Ccr erano previsti per due volte a settimana mentre adesso le strutture accoglieranno chi deve conferire rifiuti dal lunedì al sabato dalle 7 alle 17.

Il provvedimento dell'azienda partecipata del Comune arriva dopo la mozione approvata dal Consiglio della seconda circoscrizione, presieduto da Giuseppe Federico, che sollecita Palazzo delle Aquile, a modificare il regolamento Tari per incentivare i palermitani che portano i rifiuti proprio nei centri di raccolta.

"L’obiettivo del management aziendale - si legge in una nota della Rap - è di procedere gradualmente a mettere a disposizione dell’utenza palermitana un lasso di tempo maggiore offrendo più opportunità per conferire le frazioni di raccolta differenziata e gli ingombranti. Da inizio ottobre anche in occasione della recente apertura del Ccr Basile è stata riscontrata una maggiore affluenza di utilizzo dei Ccr con un incremento pari ed in alcuni casi superiore al 30% di accessi: da 750 ingressi nei precedenti mesi oggi si sfiorano i mille accessi giornalieri".

Per informazioni su orari e giorni, su cosa e come conferire presso i centri comunali di raccolta è possibile consultare la pagina a essi dedicata sul sito della Rap.