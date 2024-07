Smantellata una centrale dello spaccio a Brancaccio: sequestrati droga e 20 mila euro in contanti

Smantellata una centrale dello spaccio a Brancaccio. Lo ha fatto la polizia che, dopo le perquisizioni all’interno di un grande edificio in cui abitavano tre fratelli con le rispettive famiglie, ha sequestrato un ingente quantitativo di droga e quasi 20 mila euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita: 58 le dosi di crack (del peso complessivo di 12,1 grammi), 12 quelle di cocaina (4,6 grammi) e 7 quelle di hashish (5,1 grammi). Oltre alle sostanze stupefacenti, dentro agli appartamenti è stato trovato il materiale utilizzato per la produzione e il confezionamento della droga.

Gli agenti hanno così arrestato in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti uno dei tre fratelli, mentre gli altri due sono stati denunciati a piede libero. Il personale della squadra investigativa del commissariato Brancaccio, coadiuvato da unità cinofile antidroga, ha fatto irruzione nella palazzina dopo aver osservato un continuo via vai di assuntori di droga in contatto con i tre fratelli, già con precedenti per droga e sospettati di avere ripreso le stesse attività di spaccio.

I poliziotti hanno così fatto un blitz all'interno dell'edificio scoprendo che in due abitazioni, così come all'interno di un box, i tre fratelli avevano nascosto droga già pronta per la vendita. Il provvedimento di arresto è stato convalidato, così come il sequestro del denaro. Tutti e tre i fratelli sono adesso indagati e sono in corso ulteriori indagini per risalire ai loro fornitori.