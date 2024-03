Cento candeline per nonna Rosa, festa grande ad Altavilla Milicia

Cento candeline sulla torta per la signora Rosa Orlini, vedova Buglisi, ad Altavilla Milicia. Ad abbracciarla tutta la sua famiglia, compreso il sindaco Pino Virga. "Ieri - si legge in una nota - la signora Rosa ha raggiunto questo splendido traguardo con tutta la sua amata famiglia, che ha voluto organizzare in suo onore un ricevimento insieme ad amici e parenti. La comunità altavillese si è unita negli auguri rappresentata dal sindaco Pino Virga".