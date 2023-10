Il Cnr compie 100 anni, porte aperte anche a Palermo con eventi sul progresso scientifico

Nel 2023 il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il più grande ente di ricerca pubblico italiano, festeggia il centenario dalla sua fondazione. Così dal 9 al 13 ottobre, gli istituti dell'area territoriale della ricerca del Cnr di Palermo aprono le porte al pubblico con un ricco programma di eventi e attività.

Conferenze, seminari, mostre, stand interattivi, webinar, giochi, iniziative artistiche e divulgative per raccontare al pubblico le attuali ricerche volte a contribuire al progresso scientifico e tecnologico della società. Tutti i contributi saranno multidisciplinari e vedranno la partecipazione di altri enti di ricerca: Inaf, Ingv e Fondazione Ri.Med, presenti presso l’area.

L’evento ripercorre la storia del Cnr e ne anticipa le sfide future. Oltre alla valorizzazione delle attività scientifiche svolte dal Cnr e degli altri enti di ricerca coinvolti, la manifestazione permetterà di avvicinare i giovani alle discipline Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics), cercando di contribuire alla formazione di studenti e futuri professionisti per sostenere la crescita sociale e industriale del paese. Per ciascuna attività in programma è possibile partecipare fino a esaurimento posti.